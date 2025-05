"Mocarstwo, które jest w stanie złapać Rosję za gardło"

Duda w środę pytany przez dziennikarzy o pokój na Ukrainie i to, jaką rolę w tej kwestii powinna odgrywać Europa odpowiedział, że "politycznym podmiotem, który w tej chwili jest zaangażowany w proces pokojowy, jest prezydent USA Donald Trump".

"Na dziś patrząc, jeżeli ktoś jest w stanie przymusić Rosję i Władimira Putina do tego, żeby zakończyć wojnę na Ukrainie, to jest to wyłącznie mocarstwo, które jest w stanie złapać Rosję za gardło" - ocenił prezydent.

Jak zauważył Duda, wcześniejsze starania europejskich liderów ukierunkowane na uzyskanie pokoju, w tym spotkania z Putinem, nie przyniosły wymiernych rezultatów.

Inicjatywa pokojowa Trumpa "rozbiegła się"

Radew, odpowiadając na to samo pytanie, ocenił, że europejscy liderzy powinni być spójni w działaniach mających na celu wstrzymanie działań wojennych na Ukrainie. Jego zdaniem inicjatywa pokojowa Trumpa "rozbiegła się" z wyzwaniami i zadaniami, które chcieli realizować europejscy liderzy.

Bułgarski prezydent ocenił, że w tej sytuacji Europa powinna opracować swoją wizję pokoju, ponieważ obecne działania europejskich liderów "nawiązują do tego, jak ta wojna powinna być dalej kontynuowana, a nie jak powinna się zakończyć".

Prezydent Duda, pytany przez PAP o zapowiadany w mediach udział premiera Słowacji Roberta Ficy i prezydenta Serbii Aleksandara Vucica w moskiewskich obchodach zakończenia II wojny światowej 9 maja, odpowiedział krótko: "Ja się nie wybieram".