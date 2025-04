„Nie, prezydent nie ma takiego zamiaru” – oznajmił Pieskow na konferencji prasowej, zapytany o to, czy Putin uda się na pogrzeb Franciszka, zmarłego w wieku 88 lat.

Tymczasem nawet gdyby Putin chciał uczestniczyć w ceremonii, to miałby z tym problem. Powód? otóż jego nazwisko znajduje sięna liście około 200 osób, które mają zakaz wjazdu do Unii Europejskiej. Co prawa Watykan nie należy do Unii Europejskiej, ale Putin chcąc uczestniczyć w uroczystościach, musiałby skorzystać z włoskiego lotniska.

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 7.35. Przyczyną śmierci były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna.