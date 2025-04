Azjatyckie rynki akcji zanotowały w piątek gwałtowne spadki, w reakcji na wprowadzenie przez prezydenta USA Donalda Trumpa ceł odwetowych. Decyzja ta wywołała falę wyprzedaży akcji na całym świecie, powodując utratę kilku bilionów dolarów kapitalizacji rynkowej.

Tokijski indeks Nikkei 225 spadł o ponad 1400 punktów, czyli ponad 4 proc., osiągając najniższy poziom od sierpnia 2024 roku, podczas gdy Australijski ASX 200 spadł o ponad 2 proc, a singapurski Straits Times Index stracił 3 proc.

W ocenie BBC straty południowokoreańskiego Kospi (1,8 proc. do 2 441,86 pkt) mogą być powiązane z sytuacją polityczną w kraju, tj. decyzją Trybunału Konstytucyjnego o impeachmencie prezydenta Jun Suk Jeola.

Parkiety w Szanghaju, Tajwanie, Hongkongu i Indonezji są w piątek zamknięte z powodu świąt.

Inwestorzy masowo wycofywali kapitał z aktywów obarczonych ryzykiem, kierując go w stronę bezpieczniejszych przystani, takich jak japoński jen i obligacje rządowe. Jen umocnił się do poziomu najwyższego od października 2024 roku, a rentowność 10-letnich japońskich obligacji spadła do dwumiesięcznego minimum – podał Nikkei Asia.

Według danych QUICK FactSet czwartkowe spadki wymazały około 3,5 bln dolarów kapitalizacji rynkowej spółek notowanych w Japonii, Europie i USA. To najgorszy dzień dla tych rynków akcji od marca 2020 roku, kiedy to wybuch pandemii COVID-19 wywołał obawy o zamrożenie globalnej gospodarki.

W środę prezydent USA Donald Trump podał, że USA wprowadzają 34-proc. cła na Chiny, 20-proc. na UE, 24-proc. na Japonię. 10-proc. stawką celną zostaną objęte m.in. takie kraje jak Wielka Brytania, Arabia Saudyjska, Turcja, Brazylia, Singapur, Argentyna, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia i Katar.

Trump podał także, że USA zastosują 25-proc. cła wobec Korei Płd., 32-proc. - wobec Tajwanu, 46-proc. - Wietnamu, 31-proc. - Szwajcarii, 26-proc. - Indii, 24-proc. - Malezji i 17-proc. - Izraela.

Trump powiedział, że powszechna, minimalna stawka ceł wobec wszystkich krajów będzie wynosić 10 proc., a cło na import samochodów będzie wynosić 25 proc.

Analitycy ostrzegają, że cła mogą spowolnić globalny wzrost gospodarczy. Niepewność związana z cłami pozostaje wysoka, a inwestorzy obawiają się potencjalnych działań odwetowych ze strony innych krajów.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)

