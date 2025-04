Szef Rady Europejskiej Antonio Costa napisał w czwartek na platformie X, że nadszedł czas na ratyfikację porozumień z Mercosurem i Meksykiem, i wyraził poparcie dla Komisji Europejskiej w negocjacjach handlowych z USA. Dzień wcześniej Donald Trump ogłosił 20-proc. cła na import z UE.

"Handel jest potężnym motorem globalnego dobrobytu. UE pozostanie zagorzałą orędowniczką wolnego i uczciwego handlu" - napisał Costa.

"Będziemy współpracować ze wszystkimi partnerami oraz nadal wzmacniać i rozwijać nasze połączenia handlowe. Nadszedł czas na ratyfikację porozumień z Mercosurem i Meksykiem oraz na zdecydowane przejście do negocjacji z Indiami i innymi kluczowymi partnerami" - dodał.

W środę wieczorem prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie nakładające "cła wzajemne" w wysokości co najmniej 10 proc. na towary importowane z zagranicy; w przypadku towarów z UE wyniosą one 20 proc. Zapowiedziane przez USA stawki mają stanowić połowę zsumowanych ceł i pozacelnych barier handlowych stosowanych przez inne kraje. W przypadku Chin taryfy wyniosą 34 proc. (stawka ta zostanie dodana do ogłoszonych wcześniej 20 proc. ceł; będzie wynosić 54 proc.), Japonii - 24 proc., Indii - 26 proc., Korei Płd. - 25 proc. Uniwersalna 10-proc. stawka celna ma wejść w życie 5 kwietnia, zaś cła na poszczególne państwa - 9 kwietnia.

Choć wielu światowych przywódców zareagowało na zapowiedź Trumpa niemal od razu, przewodnicząca Komisji Europejskiej, która odpowiada za prowadzenie unijnej polityki handlowej, Ursula von der Leyen czekała z reakcją ponad siedem godzin. W porannym oświadczeniu w czwartek nie podała - wbrew oczekiwaniom - wartości towarów z USA, jakie zostaną objęte przez UE cłami odwetowymi. Przypomniała za to, że UE kończy prace nad cłami ogłoszonymi w odpowiedzi na podniesienie przez USA stawek na stal i aluminium (mają wejść w życie 13 kwietnia), i zapowiedziała nowe cła.

Po wprowadzeniu przez Stany Zjednoczone 12 marca 25-proc. ceł na stal i aluminium szefowa KE ogłosiła cła odwetowe o wartości 26 mld euro. Zapowiedziała odwieszenie ceł z czasów pierwszej prezydentury Trumpa o wartości 8 mld euro i zapowiedziała nowe w kwocie 18 mld euro m.in. na wyroby ze stali i aluminium, tekstylia, wyroby skórzane, urządzenia gospodarstwa domowego, narzędzia domowe, tworzywa sztuczne, produkty drewniane, drób, wołowina, niektóre owoce morza, orzechy, jaja, nabiał, cukier i warzywa.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)

