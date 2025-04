Rząd w Tokio wyraził w czwartek "poważne zaniepokojenie" w związku z decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa o nałożeniu ceł, kwestionując zgodność tego kroku z zasadami Światowej Organizacji Handlu oraz dwustronną umową handlową. Produkty z Japonii zostały objęte 24-proc. stawką.

Główny sekretarz rządu, Yoshimasa Hayashi, oświadczył, że Tokio stanowczo wezwało Waszyngton do wycofania się z decyzji administracji Trumpa o nałożeniu ceł na japońskie produkty w ramach tzw. ceł wzajemnych.

Hayashi wyraził przekonanie, że wprowadzenie taryf może mieć "duży negatywny wpływ" na globalną gospodarkę i system handlowy.

Minister handlu Japonii Yoji Muto poinformował, że Tokio będzie kontynuować starania o zwolnienia z amerykańskich ceł. Muto przekazał, że podczas wcześniejszego spotkania online z sekretarzem handlu USA, Howardem Lutnickiem, wyraził ubolewanie z powodu planowanych taryf, argumentując, że utrudnią one firmom inwestowanie na rynku amerykańskim i zaszkodzą największej gospodarce świata.

Jak podaje nadawca NHK, premier Shigeru Ishiba spotkał się z wysokimi rangą urzędnikami ministerstw spraw zagranicznych, finansów oraz gospodarki, aby omówić sposób reakcji. Ishiba "podkreślił potrzebę szybkiego i ostrożnego reagowania, aby zminimalizować wpływ na życie obywateli" - powiedział po spotkaniu jeden z posłów rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej.

Prezydent Trump podpisał w środę rozporządzenie nakładające od 9 kwietnia "cła wzajemne" o stawce co najmniej 10 proc. na towary importowane z zagranicy, zaś w przypadku Japonii wyniosą one 24 proc. Według Białego Domu nowe taryfy nie zostaną dodane do istniejących ceł na import samochodów, stali i aluminium.

Odnośnie Japonii, jak zwraca uwagę agencja Kyodo, Trump twierdził, że Tokio nakłada średnio 46 proc. ceł na import z USA i "znacznie wyższe na niektóre produkty, takie jak samochody", narzekając, że japońscy konsumenci kupują bardzo niewiele amerykańskich marek. "W rzeczywistości Japonia nie nakłada ceł na importowane samochody, ciężarówki ani autobusy" – przypomina agencja.