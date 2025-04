W obliczu rosnących wyzwań związanych z rozwojem systemów sztucznej inteligencji (AI), europejskie organizacje dziennikarskie i wydawnicze podjęły wspólną inicjatywę mającą na celu ochronę sektora kreatywnego. W kontekście Prezydencji Polski w UE oraz zbliżającej się konferencji na temat wpływu AI na media i kulturę, wystosowano list otwarty do decydentów, w którym podkreślono zagrożenia wynikające z niekontrolowanego wykorzystania treści prasowych przez systemy sztucznej inteligencji.

Wydawcy i dziennikarze zwracają uwagę na fakt, że systemy AI, bez zgody i wynagrodzenia dla twórców, wykorzystują materiały prasowe do trenowania swoich algorytmów. Izba Wydawców Prasy (IWP) już rok temu postulowała wprowadzenie regulacji zapewniających twórcom stosowne wynagrodzenie za wykorzystywanie ich treści. Choć propozycja ta nie uzyskała wówczas wystarczającego wsparcia, obecne działania na poziomie unijnym i krajowym pokazują, że problem wymaga pilnych decyzji.

Wpływ AI na jakość informacji

Systemy generatywnej AI mają potencjał do tworzenia treści przypominających profesjonalne materiały prasowe, jednak bez nadzoru redakcyjnego i przy minimalnych kosztach. Może to prowadzić do obniżenia jakości informacji oraz rozprzestrzeniania dezinformacji, co stanowi poważne zagrożenie dla demokracji i dostępu obywateli do rzetelnych wiadomości. Twórcy listu zwracają uwagę na fakt, że obecne regulacje unijne i krajowe są niewystarczające, by zapewnić przejrzystość, odpowiedzialność oraz wynagrodzenie dla posiadaczy praw.

Apel o działania Komisji Europejskiej

Organizacje dziennikarskie i wydawcy domagają się od Komisji Europejskiej pilnych działań, które zagwarantują uczciwe zasady dla twórców i odbiorców treści. Wzywają do wprowadzenia mechanizmów, które zapewnią godziwe wynagrodzenie dla wydawców i dziennikarzy, a jednocześnie zapobiegną wykorzystywaniu treści prasowych w sposób pasożytniczy przez systemy AI.

Kto stoi za inicjatywą?

List został przygotowany przez najważniejsze europejskie organizacje reprezentujące sektor medialny, w tym European Federation of Journalists (EFJ), European Magazine Media Association (EMMA), European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) oraz News Media Europe (NME). Wspólnie reprezentują one tysiące dziennikarzy i wydawców prasy w Europie. Organizacje te od lat walczą o wolność prasy, przejrzystość algorytmiczną oraz zrównoważone regulacje wspierające profesjonalne dziennikarstwo.

Celem inicjatywy jest nie tylko podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z nieuregulowanym wykorzystaniem AI w mediach, ale także wpłynięcie na kształt przyszłych regulacji unijnych.

Twórcy listu podkreślają, że rozwój sztucznej inteligencji powinien przebiegać w sposób sprawiedliwy, z korzyścią dla obywateli oraz twórców treści. W przeciwnym razie, dynamiczny rozwój technologii może doprowadzić do osłabienia profesjonalnych mediów i dezinformacji na niespotykaną dotąd skalę.