Należące od niedawna do duńskich sił powietrznych amerykańskie samoloty bojowe F-35 zostały poderwane po raz pierwszy, by śledzić lecący nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 (w kodzie NATO Coot-A) - poinformowały we wtorek siły zbrojne Danii. Według komunikatu duńskiego wojska do zbliżenia samolotów doszło w ubiegłym tygodniu w międzynarodowej przestrzeni powietrznej w pobliżu wyspy Bornholm. Dokumentacja zdjęciowa z tego zdarzenia została opublikowana na stronie internetowej duńskich sił zbrojnych www.forsvaret.dk. Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen kluczowym zadaniem nazwał potwierdzanie duńskiej suwerenności, gdy rosyjskie samoloty wojskowe zbliżają się do przestrzeni powietrznej Danii. Dodał, że pozyskanie F-35 zwiększyło możliwości bojowe duńskiego wojska oraz odstraszania i obrony NATO w regionie. "Sytuacja na Morzu Bałtyckim pozostaje napięta z powodu ataku Rosji na Ukrainę, a wraz z naszymi nordyckimi sąsiadami oraz Polską i Niemcami ponosimy szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo regionu" - podkreślił cytowany w komunikacie Lund Poulsen. Dawniej nad Bałtykiem tego rodzaju misje wykonywały starsze modele F-16. Według wcześniejszych zapowiedzi F-35 miały osiągnąć gotowość bojową od 1 kwietnia, stało się to jednak przed wyznaczonym terminem. Duńskie władze podjęły decyzję o zakupie 27 myśliwców F-35 już w 2016 r., ale dostarczenie samolotów się opóźniło. Pierwsza z zamówionych maszyn wylądowała w Danii jesienią 2023 r. Od tego czasu trwało dostosowywanie infrastruktury i szkolenie personelu do obsługi nowego modelu. Jednocześnie w Skrydstrup przygotowywano wycofywane F-16 w celu przekazania ich Ukrainie, a także szkolono ukraińskich pilotów wraz z personelem naziemnym. Docelowo w bazie Skrydstrup stacjonować ma 21 samolotów F-35. Sześć sztuk pozostanie w USA w celu szkolenia duńskich pilotów.