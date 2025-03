Polska prezydencja we wtorek nad ranem porozumiała się z Parlamentem Europejskim w sprawie zmian w dyrektywie o prawie jazdy. Na mocy nowych przepisów do 2030 r. zostanie wprowadzone w UE elektroniczne prawo jazdy, które będzie ważne przez 15 lat. Papierowe jednak nie odejdą do lamusa.

Porozumienie pomiędzy prezydencją a PE kończy jeden z ostatnich etapów legislacyjnych. Teraz uzgodniony tekst będą musiały zaakceptować kraje członkowskie i sama izba.

"Te zmienione przepisy dotyczące praw jazdy są doskonałym przykładem tego, jak szeroko rozpowszechniona jest digitalizacja w życiu Europejczyków" - oświadczył minister infrastruktury Dariusz Klimczak, cytowany w komunikacie Rady UE.

Według niego nowela przepisów unijnych sprawi, że "przepisy dotyczące praw jazdy i (sposób) wydawania (tych dokumentów) będą mądrzejsze, bardziej inkluzywne i w pełni dostosowane do naszego społeczeństwa cyfrowego, a jednocześnie zapewnią istotny pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego w UE".

Do końca 2030 r. e-prawo jazdy ma być dostępne dla wszystkich obywateli UE i uznawane we wszystkich państwach członkowskich. Jak jednak czytamy w komunikacie, użytkownicy dróg będą mieli prawo zażądać fizycznego prawa jazdy. Obie wersje, fizyczna i cyfrowa, będą uprawniać do prowadzenia samochodów osobowych i motocykli dłużej niż obecnie - 15 lat od daty wydania.

Ujednolicone mają zostać przepisy dotyczące okresów próbnych dla nowych kierowców - przez dwa lata od uzyskania prawa jazdy powinny obowiązywać surowsze przepisy lub sankcje za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków.