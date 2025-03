Jeśli sankcje indywidualne na Rosję nie zostaną przedłużone do soboty, to rosyjscy oligarchowie znajdujący się na tzw. czarnej liście zyskają m.in. dostęp do swoich zamrożonych pieniędzy - powiedziało PAP źródło UE. Przedłużenie obostrzeń zablokowały Węgry, które na brukselskim szczycie stwierdziły, że chcą poczekać na decyzje nowej amerykańskiej administracji USA Donalda Trumpa.

Sankcje nałożone na Rosję za napaść na Ukrainę są przedłużane co sześć miesięcy za jednomyślną zgodą wszystkich państw członkowskich. Sankcje indywidualne i gospodarcze przedłużane są osobno. W styczniu, po długim okresie niepewności, Węgry zgodziły się na przedłużenie sankcji sektorowych. Problem węgierskiego weta powrócił jednak w kwestii tzw. czarnej listy, obejmującej osoby i podmioty odpowiedzialne za rosyjską agresję. Obecnie lista liczy ponad 2,2 tys. pozycji i otwiera ją Władimir Putin. Ostatnie przedłużenie sankcji indywidualnych miało miejsce 12 września 2024 r. – do 15 marca.

Co obejmują sankcje indywidulane

Sankcje obejmują zakaz wjazdu do UE, zamrożenie aktywów objętych nimi osób i podmiotów oraz zakaz udostępniania im środków finansowych i innych zasobów gospodarczych. "Sprawa zaczyna być nagląca, z tego powodu w poniedziałek rano spotkali się na nadzwyczajnym posiedzeniu ambasadorowie krajów członkowskich, ale na razie bez przełomu. Kolejne posiedzenie - w środę" - powiedziało PAP źrodło unijne.

Ostrzegło, że jeśli Węgry nie wycofają blokady, to m.in. rosyjscy oligarchowie, którzy są objęci sankcjami, uzyskają dostęp do zamrożonych na kontach w europejskich bankach pieniędzy. "Nawet jeśli dostaliby taki dostęp tylko na kilka dni, to mogliby zacząć robić przelewy, pieniądze zaczęłyby wyciekać poza UE" - dodało unijne źródło. Trwają zabiegi dyplomatyczne, by Budapeszt wycofał swoje weto.

Na liście sankcyjnej poza Putinem znajdują się także m.in. Wiktor i Oleksandr Janukowycz, Roman Abramowicz, Aleksiej Mordaszow, Andriej Kostin, Denis Bortnikow, Aleksander Ponomarenko.

Dlaczego Węgry się nie zgadzają

Węgry nie zgodziły się także na przyjęcie wniosków końcowych ze szczytu państw i szefów rządów UE w zeszłym tygodniu w Brukseli w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Zapisy te zostały przyjęte przez przywódców 26 krajów członkowskich. Jednym z powodów, które Budapeszt podawał blokując przedłużenie obostrzeń na Rosję, było oczekiwanie na decyzje nowej amerykańskiej administracji USA Donalda Trumpa.