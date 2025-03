Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie spadają. Prawdopodobnie jest to efekt zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczących wprowadzenia ceł wobec głównych partnerów handlowych USA.

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie spadają. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME spada o 0,61 proc. do 9.649 USD za tonę. Wśród inwestorów rośnie niepewność co do planów prezydenta Donalda Trumpa, dotyczących ceł wobec głównych partnerów handlowych USA. Na Comex w Nowym Jorku miedź spada o 0,69 proc. do 4,7683 USD za funt.

Prezydent USA Donald Trump zdecydował w środę o zawieszeniu ceł na auta i inne wyroby przemysłu motoryzacyjnego z Meksyku i Kanady na miesiąc. Odroczenie potrwa co najmniej do 2 kwietnia, kiedy to prezydent USA prawdopodobnie przedstawi szersze ramy polityki celnej wobec krajów na całym świecie.

Według prezesa Fedu z Atlanty, Raphaela Bostica, zrozumienie, w jaki sposób polityka Trumpa wpływa na kondycję gospodarki USA, może zająć kilka miesięcy. Bostic dodał, że perspektywy gospodarki wydają się niepewne.

Citigroup należy do banków, które spodziewają się, że ceny miedzi spadną w nadchodzących miesiącach, ponieważ taryfy zaczną wpływać na globalny wzrost gospodarczy.

Cena miedzi wzrosła na początku tego tygodnia w Londynie i Nowym Jorku po tym, jak Trump zasugerował plany wprowadzenia 25-proc. cła importowego na ten metal w swoim przemówieniu w Kongresie na początku tego tygodnia. Trump nakazał urzędnikom zbadanie importu miedzi, pozostawiając inwestorów w domysłach, jaki poziom taryf może zostać ostatecznie nałożony.