Premier Węgier Viktor Orban ponownie stanowczo odrzucił możliwość przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Według niego nie istnieje żaden argument przemawiający za członkostwem Kijowa we Wspólnocie. Jest także przekonany, że konflikt zbrojny nie zagrozi terytorium Węgier.

W czasie tradycyjnej piątkowej rozmowy na antenie węgierskiego publicznego radio Orban po raz kolejny wyraził sprzeciw dla ewentualnego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Odnosząc się do przyszłotygodniowego nadzwyczajnego szczytu UE, którego głównym tematem będzie wsparcie Kijowa i przyszła akcesja Ukrainy do UE, premier Węgier oświadczył: "Członkostwo Ukrainy w UE jest nie do pomyślenia. Nie potrafię podać ani jednego argumentu Węgier za przystąpieniem Ukrainy do Unii".

W ocenie polityka przystąpienie Ukrainy do UE miałoby dla Budapesztu tylko negatywne konsekwencje. Orban uważa, że doprowadziłoby to do zniszczenia rolnictwa, a co za tym idzie - zrujnowania węgierskiej gospodarki. Premier jest też przekonany, że po wejściu Ukrainy do UE doszłoby do wzrostu poziomu przestępczości na Węgrzech.

Orban nie obawia się natomiast rozprzestrzenienia się rosyjsko-ukraińskiego konfliktu na terytorium jego kraju. "Szanse, że wojna dotrze do nas są zerowe" – powiedział Orban, jednocześnie przekonując, że choć wojna wciąż toczy się na wielu frontach, to jednak pokój jest w zasięgu ręki, a konflikt nie będzie się nasilać. Węgierski premier nie wyjaśnił, na czym oparł swoją diagnozę, ale po raz kolejny przypomniał, że kluczowe dla zakończenia konfliktu na Ukrainie jest podejście nowego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który "stanął po stronie Watykanu i Węgier".

Premier ponownie wyraził pogląd, że Trump realizuje koncepcje głoszone przez węgierskie władze. "Teraz po raz pierwszy czuję, że naprawdę możliwe jest prowadzenie naszej polityki gospodarczej zgodnie z logiką pokoju" - oznajmił.