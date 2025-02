Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa stała się areną kluczowych deklaracji dotyczących przyszłości Ukrainy. Szef NATO Mark Rutte oraz amerykańscy senatorowie jasno określili warunki ewentualnych negocjacji pokojowych. Ich zdaniem pokój nie może być jedynie przerwą przed kolejną rosyjską agresją.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa podkreślił w sobotę (15 lutego), że wszelkie rozmowy pokojowe dotyczące Ukrainy muszą zapewnić trwałe i wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa. "Cokolwiek wyniknie z negocjacji, musi być trwałe i wiarygodne. Co do tego istnieje zgoda w Europie i USA. Jeśli wyłącznie Ukraina będzie dbać o trwałość rozejmu, to może nie wystarczyć" – ostrzegł Rutte.

NATO i USA zgodne w sprawie wsparcia dla Ukrainy

Szef NATO zaznaczył, że Sojusz jest zjednoczony w kwestii wspierania Ukrainy i wzmacniania jej pozycji w potencjalnych rozmowach pokojowych. "Pozostaję optymistą i widzę pełne oddanie NATO, również obecnej administracji USA" – dodał.

W panelu poświęconym Ukrainie wzięli udział także amerykańscy senatorowie Lindsey Graham i Jeanne Shaheen, którzy podkreślili konieczność dalszego zaangażowania Zachodu w walkę z rosyjską agresją.

Gwarancja bezpieczeństwa: automatyczne wejście Ukrainy do NATO?

Senator Lindsey Graham zwrócił uwagę, że „w tej chwili potrzebujemy NATO bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości”. Jego zdaniem, najlepszym sposobem na zapobieżenie kolejnej rosyjskiej agresji byłoby przyjęcie zasady, według której „każdy następny atak na Ukrainę automatycznie oznaczałby jej akcesję do NATO”.

Polityk przekonywał również, że silniejsze powiązanie amerykańskiego przemysłu z ukraińskimi złożami metali ziem rzadkich zwiększyłoby strategiczne znaczenie Ukrainy dla USA. „Amerykanie zrozumieliby wtedy, że mają namacalny i fizyczny argument do tego, by bronić Ukrainy” – stwierdził Graham.

Putin nie może dyktować warunków

Zdaniem senatora Grahama, Zachód popełnił błąd w 2014 roku, nie wzmacniając wówczas ukraińskiej gospodarki i armii. „Już nie możemy martwić się tym, żeby nie sprowokować Putina, ale tym, żeby go zatrzymać. Odrobiliśmy lekcję z przeszłości” – powiedział.

Senator Jeanne Shaheen, reprezentująca Partię Demokratyczną, podkreśliła konieczność zapewnienia Ukrainie wystarczającej ilości uzbrojenia. „Musimy dostarczyć Ukrainie tyle broni, by była w stanie się bronić. Musimy też zrozumieć, że Ukrainy nie mogą bronić tylko Ukraińcy” – zaznaczyła, podkreślając, że takie stanowisko mogłoby skutecznie powstrzymać Rosję przed dalszą agresją.

Monachium miejscem kluczowych decyzji

W tegorocznej, 61. edycji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa uczestniczy ponad 60 szefów państw i rządów oraz ponad 100 ministrów. Spotkanie stało się platformą dla jednych z najważniejszych debat o przyszłości Ukrainy oraz europejskiego i światowego bezpieczeństwa.