Według raportu opublikowanego przez The Moscow Times niemieccy szefowie wywiadu ostrzegli, że Rosja może być zdolna do ataku na NATO do końca tej dekady.

Cytowany przez The Moscow Times Bruno Kahl, szef zagranicznego wywiadu BND, występując przed Bundestagiem, podkreślił, że "w zakresie personelu i materiałów, siły zbrojne Rosji prawdopodobnie będą zdolne do przeprowadzenia ataku przeciwko NATO najpóźniej do końca tej dekady". Zaznaczył również, że bezpośrednie starcie między Moskwą a kierowanym przez USA sojuszem wojskowym staje się "opcją dla Rosji".

Rosyjskie działania sabotażowe

Thomas Haldenwang, szef niemieckiego wywiadu wewnętrznego, wskazał na wzrost działalności szpiegowskiej i sabotażowej Rosji w Niemczech, zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Wymienił on podejrzewane incydenty sabotażowe, w tym sytuację związaną z wybuchem paczki, która zapaliła się przed załadunkiem na samolot cargo DHL. Haldenwang. Szef wywiadu określił incydent jako "szczęśliwy przypadek", nie podając jednak bezpośrednich sprawców.

-Gdyby ładunek eksplodował na pokładzie podczas lotu, doszłoby do katastrofy, a fragmenty wraku mogłyby uderzyć w ludzi w Niemczech. – powiedział Haldenwang, podkreślając powagę sytuacji.

Kampanie dezinformacyjne Rosji

Rosja prowadzi również kampanie dezinformacyjne, wykorzystuje drony do inwigilacji wrażliwych lokalizacji oraz poszukuje osób do współpracy. Jak podkreślają dziennikarze do współpracy są werbowani ludzie z kręgów przestępczości zorganizowanej, zaś motywacją mają być pieniądze.

-Widzimy znaczący wzrost działalności szpiegowskiej i sabotażowej ze strony Rosji, szczególnie w stosunku do niemieckich sił zbrojnych- dodała Martina Rosenberg, szefowa niemieckiego wywiadu wojskowego.

W ramach działań Rosji wymieniono m.in. "rozpoznanie niemieckich dostaw broni do Ukrainy" oraz pozyskiwani informacji o projektach szkoleniowych i zbrojeniowych.