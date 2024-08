Na platformie X odbył się wywiad Elona Muska z Donaldem Trumpem. Według biznesmena, rozmowa live miała mieć około miliard wyświetleń.

Rozmowa odbyła się o godz. 20:42 w poniedziałek czasu wschodnioamerykańskiego, czyli o godz. 2:42 we wtorek w nocy czasu polskiego. Początkowo miała odbyć się o godzinie 20, ale platforma X zmagała się z problemami technicznymi.

Cyberatak?

Elon Musk za te trudności obwinił rozproszony atak typu „odmowa usługi” – tzw. DDOS. Jest to rodzaj cyberataku, podczas którego serwer lub sieć jest zalewana spamem w celu jej zamknięcia. Jednak zarządzający platformą nie odpowiedzieli na prośby o szczegółowe informacje lub dowody na cyberatak.

We wtorek platforma X na swym oficjalnym koncie na portalu podała całościowe dane dotyczące wydarzenia. Według tych danych pomiędzy 19:47 a 22:47 czasu wschodnioamerykańskiego post Donalda Trumpa zapraszający do rozmowy miał 73 mln wyświetleń. W tym czasie powstały 4 mln postów odnoszących się do wydarzenia, które miały 998 mln wyświetleń.

Według Elona Muska wyniki oglądalności jego rozmowy z Donaldem Trumpem już jutro okażą się znacznie większe.