Elon Musk powiedział, że zamierza przekazywać miesięcznie ok. 45 mln USD na rzecz grupy America PAC, wspierającej kampanię prezydencką Donalda Trumpa - napisał "Wall Street Journal". Będzie to jedna z największych darowizn od osoby fizycznej w ramach kampanii w USA. Największą darowizną na obecną kampanię wyborczą jest wpłata 50 mln dolarów przez spadkobierce założycieli banku Mellon, na Trumpa.

Grupę America PAC wspierają finansowo także inni inwestorzy branży nowych technologii. Wśród darczyńców znajdują się: bracia Cameron i Tyler Winklevoss, znani ostatnio z inwestycji w kryptowaluty, a wcześniej z oskarżenia założyciela Facebooka Marka Zuckerberga o kradzież ich pomysłu na serwis społecznościowy, były dyrektor Tesli Antonio Gracias oraz Douglas Leone, partner w firmie ze znanej w Dolinie Krzemowej firmie private equity Sequoia Capital.

Miliardy dolarów na działania przed wyborami w USA

Grupa, która w czerwcu zebrała 8,75 mln USD, ma zamiar koncentrować się na działaniach w tzw. swing states, czyli stanach, w których czasem w wyborach wygrywa kandydat Republikanów, a czasem - Demokratów. Będzie namawiać zwolenników Partii Republikańskiej do rejestrowania się jako wyborcy oraz do starania się o uzyskanie uprawnień do głosowania korespondencyjnego.

Reakcja Muska po ataku na Trumpa

W marcu Musk, którego majątek portal Forbes szacuje na 252 miliardy dolarów, oświadczył, że nie będzie wspierał finansowo żadnego kandydata w wyborach prezydenckich. Po sobotnim ataku na Trumpa zadeklarował publicznie wsparcie dla niego - przypomniała agencja AFP.