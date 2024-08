Operacja ukraińska w obwodzie kurskim pozwoliła siłom ukraińskim przynajmniej tymczasowo przejąć inicjatywę na polu bitwy na jednym odcinku linii frontu i rzucić wyzwanie rosyjskiej inicjatywie na całym teatrze działań. A jakie są cele długoterminowe tej ofensywy?

Jak opisują analitycy Instytutu Studiów nad Wojną Rosja w ostatnich miesiącach wykorzystywała swoją inicjatywę na całym teatrze działań, aby wywierać presję na Ukrainę i próbować uniemożliwić siłom ukraińskim gromadzenie sił ludzkich i zasobów na przyszłe operacje kontrnatarcia, jednocześnie określając tempo walk, które pozwalałoby siłom rosyjskim na prowadzenie ciągłych ofensywnych operacji.

Ukraina przejmuje inicjatywę

Zlokalizowane nagrania i rosyjskie oraz ukraińskie raporty z 10 i 11 sierpnia wskazują, że siły ukraińskie posuwały się na zachód i północny zachód w obwodzie kurskim. Obecnie zajmują teren co najmniej 150 kilometrów kwadratowych, chociaż niektóre źródła mówią nawet o 250 km2.

Jak napisali w swoim raporcie analitycy ISW: "ukraińska operacja w obwodzie kurskim oraz dalsze możliwe ukraińskie wtargnięcia transgraniczne zmuszają Kreml i rosyjskie dowództwo wojskowe do podjęcia decyzji, czy traktować tysiąckilometrową granicę międzynarodową z północno-wschodnią Ukrainą jako legalną linię frontu, którą Rosja musi bronić, zamiast traktować ją jako uśpiony obszar teatru działań, jak to miało miejsce od jesieni 2022 r. Odpowiedź Moskwy może wymagać od rosyjskiego dowództwa wojskowego uwzględnienia wymogów dotyczących sił ludzkich i zasobów potrzebnych do obrony granicy międzynarodowej jako części swojej kampanii na całym teatrze działań i może w związku z tym nałożyć długoterminowe ograniczenia na planowanie operacyjne, z którymi Rosja wcześniej nie miała do czynienia."

Ponadto analitycy zwracają uwagę, że posiadanie terytorium wroga jest istotnym elementem nacisku na zawieszenie broni, jak i negocjacyjnym "asem w rękawie" Ukraińców.

Rosja z problemami militarnymi

Siły rosyjskie wzdłuż granicy międzynarodowej pozostają słabo przygotowane na kolejne ukraińskie wtargnięcia transgraniczne. Wybrane mobilne grupy ukraińskie szybko osiągnęły postępy. Z kolei Rosjanie nie próbowali utrzymać terytorium w wielu miejscach podczas pierwszych dni ukraińskiego wtargnięcia do obwodu kurskiego.

"Trwała niezdolność rosyjskiego wojska do zapobieżenia szybkim manewrom ukraińskim po operacyjnym zaskoczeniu, jakie osiągnęły siły ukraińskie na początku operacji w obwodzie kurskim, wskazuje na trwające podatne na wykorzystanie rosyjskie luki wzdłuż granicy międzynarodowej z Ukrainą." - piszą analitycy ISW.