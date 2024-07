W piątek przy bezprecedensowych środkach bezpieczeństwa odbyła się ceremonia otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Francuska stolica po raz ostatni gościła olimpijczyków dokładnie 100 lat temu.

Po raz pierwszy w olimpijskiej historii parada sportowców odbyła się nie na stadionie, ale na rzece – Sekwanie. Kontrowersje konserwatywnej części obserwatorów wywołały parodystyczne nawiązania do chrześcijaństwa. Igrzyska we Francji, w których udział bierze 10,7 tys. sportowców reprezentujących 206 ekip (w tym oddzielna reprezentacja uchodźców oraz Białorusini i Rosjanie jako neutralni sportowcy indywidualni), potrwają do 11 sierpnia. Gdy zamykaliśmy to wydanie DGP, na czele klasyfikacji medalowej była Australia przed Chinami i Koreą Południową. Polacy medalu na razie nie zdobyli. ©℗