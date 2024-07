Polska Policja wysłała do Francji ponad 40 doświadczonych funkcjonariuszy, którzy będą wspierać swoich francuskich kolegów w utrzymaniu porządku publicznego. Wybrani policjanci posiadają specjalistyczne umiejętności oraz znają języki obce, co ułatwi im współpracę międzynarodową. Do Paryża pojechali też polscy

Polska Policja wysłała do Francji ponad 40 doświadczonych funkcjonariuszy, którzy będą wspierać swoich francuskich kolegów w utrzymaniu porządku publicznego. Wybrani policjanci posiadają specjalistyczne umiejętności oraz znają języki obce, co ułatwi im współpracę międzynarodową. Do Paryża pojechali też polscy Polska policja na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu Zadania polskich policjantów będą obejmować: wspólne patrole z francuskimi funkcjonariuszami na terenie Paryża oraz wykonywanie zadań specjalistycznych z wykorzystaniem psów służbowych: Psy są niezwykle skutecznym narzędziem w walce z przestępczością, a polskie służby posiadają bogate doświadczenie w ich szkoleniu i wykorzystaniu. Wojsko też pojedzie do Paryża Polski Kontyngent Wojskowy Olimp tworzą wyspecjalizowane zespoły, wraz ze służbowymi psami tropiącymi, wyszkolonymi w zakresie pirotechniki. 0Zasadniczy trzon kontyngentu stanowią żołnierze 2. Mazowieckiego Pułku Saperów oraz Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. - poinformowała rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Joanna Klejszmit. -Do Paryża zostanie skierowana grupa zadaniowa naszych żołnierzy, w tym przewodników z psami. Jej głównym celem będzie podejmowanie działań związanych z wykrywaniem ładunków wybuchowych i przeciwdziałania zjawiskom terrorystycznym" - mówił przed wyjazdem żołnierzy minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Igrzyska w Paryżu mają rozpocząć się 26 lipca i potrwać do 11 sierpnia, zaś paraolimpiada potrwa od 28 sierpnia do 8 września. Ceremonia otwarcia IO, która będzie widowiskiem artystyczno-sportowym, ma się odbyć po raz pierwszy w historii nie na głównym stadionie, ale na barkach na Sekwanie.