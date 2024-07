W wyniku pożarów wywołanych ekstremalnie wysoką temperaturą przekraczającą 40 stopni Celsjusza, rząd Macedonii Północnej ogłosił stan wyjątkowy, który będzie obowiązywał przez najbliższe 30 dni. Pożary te spowodowały ogromne zniszczenia, obejmujące ponad 3000 hektarów terenu, głównie w regionie wschodnim kraju, gdzie ewakuowano mieszkańców dwóch wiosek. MSZ wydał komunikat przestrzegający polskich obywateli przed łamaniem zakazu wstępu do lasów.

Zakaz wstępu do lasów

Od dnia 15 lipca 2024 roku, w godzinach od 6:00 do 20:00, obowiązuje zakaz wstępu do lasów oraz poruszania się po terenach leśnych na terenie całej Macedonii Północnej. Naruszenie tego zakazu może skutkować karą finansową w wysokości od 1500 do 2000 euro​​.

Wpływ na turystykę

Pożary mają poważne konsekwencje dla lokalnej gospodarki, w tym sektora turystycznego. W całej Europie Południowej, gdzie turystyka odgrywa kluczową rolę, ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak pożary, znacząco wpływają na liczbę odwiedzających. W 2023 roku, obszary dotknięte pożarami w Europie straciły około 800 000 hektarów lasów, co przyniosło straty szacowane na co najmniej 2 miliardy euro​.

Turystyka stanowi ważny element gospodarki Macedonii Północnej. W 2023 roku kraj ten odwiedziło około 1,2 miliona turystów, w tym spory udział stanowili turyści z Polski. Pożar zniszczyły liczne atrakcje przyrodnicze co przyniesie spadek liczby odwiedzających w nadchodzących miesiącach.