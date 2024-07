Kończy się dziś jubileuszowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, zorganizowany w Waszyngtonie na 75-lecie jego założenia. Głównym tematem pozostawała wojna rosyjsko-ukraińska, a na szczycie był obecny prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Sojusznicy porozumieli się co do przekazania Kijowowi dodatkowego wyposażenia w dziedzinie obrony przeciwlotniczej (choć niektóre zapowiedzi, ogłoszone jako nowe, zostały już częściowo zrealizowane). O tym, jak ważne są zestawy OPL, świadczył poniedziałkowy ostrzał Kijowa, w wyniku którego zginęły 33 osoby. W Waszyngtonie zabrakło za to zaproszenia Ukrainy do formalnego członkostwa w NATO, bo – jak w przeddzień szczytu mówił prezydent Francji Emmanuel Macron – sprzeciwili się temu Amerykanie i Niemcy. ©℗A12