Premier Tusk znalazł w Unii Europejskiej partnerów do wdrożenia projektu "żelazna kopuła" chroniącego niebo nad Europą. Inicjatywa, wspierana przez premiera Grecji Kyriakosa Micotakisa, ma na celu stworzenie kompleksowego systemu obrony powietrznej finansowanego ze środków unijnych, co może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo na kontynencie. Czy plan rzeczywiście zyska poparcie całej UE?

Inicjatywa 'bezpiecznego nieba' staje się priorytetem UE

Tusk przyznał, że znajduje w UE partnerów do tego, żeby projekt "żelaznej kopuły" czy "bezpiecznego nieba" stał się polityką europejską, co - jego zdaniem - znajdzie na pewno odzwierciedlenie w konkluzjach szczytu. "Bezpieczne niebo nad Europą, bezpieczne niebo nad Polską staje się na naszych oczach priorytetem dla całej UE. Mamy powody do, na razie umiarkowanej, ale satysfakcji. Jestem z tego bardzo zadowolony" - powiedział premier.

Chodzi o zaproponowaną przez Tuska i greckiego premiera Kyriakosa Micotakisa inicjatywę budowy europejskiej tarczy obrony powietrznej, czyli kompleksowego systemu obrony powietrznej, chroniącego UE przed zagrożeniami takimi jak samoloty, rakiety i drony. Projekt miałby być finansowany ze środków unijnych.

Nowe priorytety UE: bezpieczeństwo, walka z migracją i obrona granic

Premier dodał również, że podczas szczytu planowane jest przyjęcie priorytetów UE na kolejne pięć lat, które w Brukseli określa się mianem „agendy strategicznej”. „Włożyłem całą moją energię i możliwości, jakie ma Polska w Brukseli w politykę nowych priorytetów UE, czyli: bezpieczeństwo, walka z nielegalną migracją i obrona granic” – powiedział Tusk, dodając, że przyjęcie priorytetów oznacza m.in. inwestowanie europejskich środków w infrastrukturę na granicy Polski z Białorusią i Rosją.

„To powinno radykalnie zwiększyć nasze bezpieczeństwo, ale także pozwoli nam skuteczniej zwalczać nielegalną migrację na naszej granicy” – ocenił premier.

Debata na temat kluczowych stanowisk unijnych i rola Włoch

Na pytanie, czy spodziewa się, że włoska premierka Meloni może przedłużyć debatę na temat kluczowych stanowisk unijnych po tym, gdy nie wzięła udziału w negocjacjach trzech grup, Tusk przyznał, że „jest trochę emocji, ale wynika to bardziej z nieporozumienia”. „Wiadomo, że ktoś z kimś musi się spotykać, żeby ten proces mianowania nowych urzędników europejskich szedł do przodu i dlatego te największe partie spotkały się, żeby ten proces ułatwić” – wyjaśniał polityk.

Podkreślił też, że sześciu negocjatorów, łącznie z nim, pochodziło z krajów reprezentujących 80 proc. populacji UE. Tusk przyznał, że chociaż takie sytuacje „nie zawsze są eleganckie, to mają sens". Dodał jednak, że stać go na każdy gest, żeby nikomu nie było przykro. „Będę się uśmiechał do premier Meloni na tyle urokliwie, na ile potrafię” – powiedział premier.

Włosko-polskie porozumienie w sprawach obronności i bezpieczeństwa

Tusk zaznaczył, że bardzo szanuje Włochy, które są jednym z najważniejszych krajów UE i premierkę Meloni, z którą chociaż w niektórych sprawach się nie zgadza, to w kwestiach ogólnoeuropejskich, jak obronność, bezpieczeństwo, migracje i obrona granic, mają niemal identyczne poglądy. Podobnie, jeśli chodzi o postawę przeciwko Rosji.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Premier Tusk skomentował też podpisanie w Brukseli umowy w sprawie bezpieczeństwa między Ukrainą a Unią Europejską i powiedział, że Polska także kończy przygotowywać gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. Zapytany, czy unijne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy nie są zbyt słabe, polityk odpowiedział, że są one powtórzeniem zobowiązań wobec Ukrainy, które UE podjęła i, że mają bardzo ważne znaczenie symboliczne.

„Gdyby były za słabe i nie miały żadnego znaczenia, prezydent Zełenski nie przyjechałby do Brukseli, żeby osobiście uczestniczyć w uroczystości” – skwitował Tusk.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)

