Czeska policja i inspekcja kolejowa wyjaśniają okoliczności katastrofy kolejowej, w której zginęły cztery osoby, 27 z obrażeniami trafiło do szpitali. W nocy ze środy na czwartek w Pardubicach doszło do zderzenia pociągu osobowego z towarowym, który transportował chemikalia. Według pierwszych ustaleń prowadzący skład osobowy maszynista zignorował czerwone światło na semaforze lub go nie zauważył.