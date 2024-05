Ukraiński MSZ ostro reaguje na porównania premiera Gruzji do Rosji, potępiając skandaliczne komentarze Irakli Kobachidze.

Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy „potępiło kolejne nieprzyjazne wypowiedzi premiera Gruzji oraz jego wypaczone oceny wydarzeń na Ukrainie”.

„Przykro patrzeć, jak wypowiedzi polityczne premiera Gruzji konsekwentnie się degradują i w ostatnim czasie są trudne do odróżnienia od oświadczeń władz Rosji” – napisano w komunikacie MSZ.

„Dla Ukrainy wypowiedzi szefa rządu Gruzji dotyczące naszego państwa, Rewolucji Godności, bohaterstwa i walki narodu ukraińskiego o wolność i niepodległość są nie do przyjęcia i oburzające” – podkreślono.

Premier Gruzji krytykuje Ukrainę nazywając ją państwem upadłym

Premier Irakli Kobachidze oświadczył wcześniej w czwartek, że Ukraina jest „państwem upadłym”. Gruziński polityk, który w ostatnim czasie straszy wyborców knowaniami „partii globalnej wojny” i broni tzw. ustawy rosyjskiej, oświadczył, że „nikt w Gruzji nie doczeka się Majdanu”.

Kobachidze utrzymywał, że w wyniku Majdanu „rząd Ukrainy został wyznaczony z zewnątrz”. „Przed 2013 r. Ukraina była krajem integralnym terytorialnie, a jej gospodarka była warta 200 mld dol. Dzisiaj to państwo upadłe” - oświadczył Kobachidze. Wskazał również, że obecnie, po latach, „20 proc. terytorium Ukrainy jest okupowane, zginęły dziesiątki tysięcy ludzi". "I nikt nie poniósł za to odpowiedzialności” – mówił, wzywając do „dbania o niepodległość”.

Jak odnotował regionalny portal Jam-news.net, Kobachidze nie wspomniał ani o tym, że Ukraina padła ofiarą rosyjskiej agresji, ani o tym, że okupowane przez Rosję są również terytoria Gruzji.

„To nie Ukraina, która się broni, a wyłącznie Rosja, która wiarołomnie napadła na naszą ziemie, jest odpowiedzialna za tysiące ofiar, zniszczenie ukraińskich miast i wsi. Znamienne jest to, że w wypowiedzi gruzińskiego premiera nie padło ani razu słowo +Rosja+” – podkreśliło w komunikacie MSZ Ukrainy.

„Wzywamy gruzińskich polityków, by powstrzymali się od oświadczeń pod adresem naszego kraju, które po raz kolejny naśladują narracje rosyjskie” – napisano w komunikacie.