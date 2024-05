Premier Robert Fico "nie jest w tym momencie w sytuacji zagrażającej życiu" - powiedział w środę w wywiadzie dla BBC wicepremier Słowacji Tomas Taraba.

"Byłem w szoku, ale na szczęście z tego co wiem, operacja przebiegła dobrze i sądzę, że ostatecznie on przeżyje" - powiedział Taraba. "On nie jest w tym momencie w sytuacji zagrażającej życiu" - dodał.

Premier Słowacji postrzelony po posiedzeniu gabinetu

Premier Słowacji Robert Fico został w środę postrzelony w miejscowości Handlova, niedaleko Bańskiej Bystrzycy, po wyjazdowym posiedzeniu gabinetu. Media informowały, że odniósł rany brzucha i klatki piersiowej. Policja zatrzymała 71-letniego napastnika, motywy jego działania są nieznane. (PAP)

jm/