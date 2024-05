Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony w środę po wyjazdowym posiedzeniu gabinetu. Media informują, że odniósł rany brzucha i klatki piersiowej. Urząd premiera poinformował, że jego życie jest zagrożone. Policja zatrzymała napastnika, ale jego motywy są nieznane.

Według słowackich mediów do premiera strzelał 71-letni mężczyzna, ale motywy są nieznane. Rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych powiedział, że doszło do zamachu na życie premiera. Według świadków Fico wyszedł z Domu Kultury w Handlovej i chciał przywitać się z czekającymi na niego osobami. Wówczas padło kilka strzałów. Mowa jest o dwóch trzech, a niektóre źródła mówią o pięciu strzałach.

Premier trafił do szpitala w położonej blisko Handlovej Bańskiej Bystrzycy. Precyzyjnych informacji o stanie zdrowia Ficy ze strony lekarzy dotąd nie ma.

Obradujący w Bratysławie parlament Słowacji przerwał obrady. Nie wiadomo jeszcze kiedy zostaną wznowione. Posłowie od rana pracowali nad rządowym projektem stworzenia nowych mediów publicznych. Projekt ostro krytykuje opozycja, która odwołała zwołaną na popołudnie antyrządową demonstrację.

W pierwszych komentarzach media podkreślają, że w politycznych wypowiedziach polityków koalicji i opozycji używane jest określenie "zamach", co wyklucza przypadkowe działanie. Dziennikarze, którzy przez lata współpracowali z czterokrotnym premierem Słowacji podkreślali, że Fico zawsze chętnie podchodził do oczekujących go ludzi i nie zwracał uwagi, czy są to jego zwolennicy czy przeciwnicy.

Prezydentka Słowacji: Jestem zszokowana dzisiejszym atakiem na premiera Ficę

"Jestem całkowicie zszokowana dzisiejszym brutalnym atakiem na słowackiego premiera Roberta Ficę, który stanowczo potępiam" - napisała na platformie X Czaputova. We wpisie znalazła się też deklaracja wsparcia: "życzę mu dużo sił w tej straszliwej sytuacji i szybkiego powrotu do zdrowia; myślami jestem z jego rodziną i bliskimi".

Słowacki parlament w środę przerwał debatę o zmianach w mediach publicznych na wieść o postrzeleniu premiera Roberta Ficy na wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlova. Partie opozycyjne odwołały zaplanowaną na wieczór demonstrację w obronie wolności radia i telewizji.

"To atak na państwo i człowieczeństwo"

Postrzelenie premiera Roberta Fico to nie jest jedynie przejaw nienawiści wobec ludzkiego życia, ale jest to atak na państwo - powiedział przebywający w środę w Polsce prokurator generalny Słowacji Marosz Żilinka.

"Niestety na tym bardzo ważnym spotkaniu dostałem tę straszną wiadomość, że premier Republiki Słowackiej Robert Fico został dziś postrzelony" - powiedział Żilinka, który wziął udział w Łodzi w spotkaniu prokuratorów generalnych państw Grupy Wyszehradzkiej.

"Uważam to za całkowicie nie do zaakceptowania, jest to wynik atmosfery, w której Słowacja, jak i cała Europa, się znajdują. Nie jest to jedynie przejaw nienawiści wobec ludzkiego życia, ale również uważam, że jest to atak na państwo" - oświadczył.

Prokurator generalny Słowacji zapewnił, że służby i prokuratorzy podejmą wszelkie działania w kwestii przeprowadzenia śledztwa i doprowadzenia do "osądzenia sprawcy tej strasznej zbrodni". "Oczywiście życzę jak najszybszego powrotu do zdrowia naszemu premierowi" - powiedział Żilinka.

Podziękował prokuratorowi generalnemu Adamowi Bodnarowi za umożliwienie wygłoszenia przez niego oświadczenia.

Polscy politycy potępiają atak na premiera Słowacji

Jestem zszokowany próbą zamachu na premiera Roberta Fico. Okrucieństwo tego ataku jest niewyobrażalne. Moje myśli i modlitwy są z Robertem Fico, jego rodziną i narodem Słowacji - napisał w środę w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda.

"Szokujące wieści ze Słowacji. Robercie, myślami jestem z tobą w tej bardzo trudnej chwili" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Absolutnie szokujące wydarzenia na Słowacji. Wierzę, że premier Fico wygra najważniejszą walkę w swoim życiu, a wszelkie okoliczności ataku zostaną wyjaśnione - podkreślił w środę w mediach społecznościowych wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz komentując zamach na premiera Słowacji.