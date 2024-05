Musimy utrzymać obrany kurs - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, pytana o to, jak wyobraża sobie przyszłość Zielonego Ładu, jeśli zostanie wybrana na drugą kadencję. Zaznaczyła jednak, że Komisja wsłuchuje się w "uzasadnione obawy polskich rolników". Szefowa KE podkreśliła, że Europa już teraz wspiera polskich rolników kwotą 22 mld euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a "będzie tego jeszcze więcej".

Zielona transformacja była jednym z priorytetów obecnej Komisji Europejskiej, jednak część decyzji prowadzących do osiągnięcia unijnych celów środowiskowych spotkała się z niezadowoleniem rolników w wielu krajach Europy, w tym w Polsce.

Rewizja Zielonego Ładu

O konieczności rewizji Zielonego Ładu kilkukrotnie mówił premier Donald Tusk. Podczas marcowej wizyty na Litwie szef polskiego rządu podkreślał, że Europa nie musi być skazana na wojnę domową ekologii z rolnictwem. "Znajdziemy sposób, aby zapisy Zielonego Ładu nie uderzały w interesy dużych grup ludności, nie tylko rolników" - zapowiedział.

Ursula von der Leyen o Zielonym Ładzie

Pytana o tę kwestię, kandydująca na drugą kadencję szefowa KE Ursula von der Leyen podkreśliła, że Europejski Zielony Ład to strategia wzrostu, która pozwala Unii stworzyć dobre miejsca pracy dla Europejczyków w świecie "zaciekłej konkurencji w dziedzinie czystych technologii".

Szefowa KE o polskich rolnikach

"Musimy więc utrzymać obrany kurs i w tej kwestii w pełni zgadzam się z moim przyjacielem Donaldem Tuskiem" - wskazała. "Jednocześnie wsłuchujemy się w uzasadnione obawy polskich rolników i podejmujemy odpowiednie działania" - dodała.

Ursula von der Leyen o dialogu z unijnymi rolnikami

Wśród korzystnych dla rolników decyzji von der Leyen wymieniła m.in. unijne rozporządzenie znoszące obowiązek ugorowania 4 proc. gruntów ornych, ograniczenie biurokracji oraz większą elastyczność w spełnianiu wymogów środowiskowych.

"Weźmy małe gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 10 hektarów. To 65 proc. wszystkich rolników w UE. Postanowiłam zwolnić ich z kontroli i kar w zakresie wymogów środowiskowych. To będzie ogromna różnica" - podkreśliła von der Leyen.

Szefowa KE poinformowała przy tym, że Unia prowadzi dialog z rolnikami oraz wszystkim uczestnikami łańcucha rolno-spożywczego, a efekty tych rozmów będą miały bezpośrednie przełożenie na prace w następnej kadencji.

Szefowa KE o ambicjach klimatycznych

Nie oznacza to jednak rezygnacji z ambicji klimatycznych. "Pracuję i będę nadal pracować z rolnikami i dla rolników, abyśmy wspólnie osiągnęli nasze cele klimatyczne. Młodzi ludzie nigdy by nam nie wybaczyli, gdybyśmy nie zrobili wszystkiego, co w naszej mocy, aby je osiągnąć" - wskazała szefowa KE.

Europejski Zielony Ład to unijna strategia będąca odpowiedzią na problemy wynikające ze zmian klimatycznych i degradacji środowiska naturalnego. Jednym z jej założeń jest doprowadzenie tego, by w 2050 r. Unia osiągnęła neutralność klimatyczną.