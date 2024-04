Prezydent Republiki Serbskiej - większościowo serbskiej części autonomicznej Bośni i Hercegowiny - zapowiedział, że poprosi władze Serbii o wsparcie przy odłączeniu RS od reszty kraju - podał w poniedziałek dziennik "Politika".

Rezolucja ONZ ws. Srebrenicy a polityka RS wobec Bośni i Hercegowiny

"Z powodu rezolucji ONZ ws. Srebrenicy musimy podążać drogą odłączenia się od Bośni i Hercegowiny" - powiedział Milorad Dodik, prezydent RS. Dodał, że "Serbia musi to zrozumieć".

W maju planowane jest głosowanie Zgromadzenia Ogólnego ONZ ws. rezolucji dotyczącej ludobójstwa w Srebrenicy, która ma m.in. ustanowić 11 lipca - rocznicę wydarzeń we wschodniej BiH - Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ludobójstwie.

W lipcu 1995 roku w okolicach Srebrenicy - będącej do momentu przejęcia przez Serbów tzw. strefą bezpieczeństwa pod nadzorem ONZ - zamordowano ponad 8 tys. mężczyzn i chłopców, bośniackich muzułmanów. Nadal poszukuje się szczątków około tysiąca ofiar.

Zapowiedzi niezależności RS i stanowisko w sprawie Srebrenicy

Dodik ogłosił wcześniej, że "władze regionu wykazują się już determinacją we wdrażaniu działań mających doprowadzić do niepodległości" zamieszkiwanej w większości przez Serbów części BiH. Dodik zaprzeczył przy tym, że w okolicach Srebrenicy doszło do ludobójstwa.

"Po przegłosowaniu rezolucji nic nie będzie takie, jak wcześniej, i RS będzie musiała działać jedynie w swoim interesie" - powiedział prezydent RS. "Możemy przekazać Potoczare (wieś mieszczącą pomnik pamięci ofiar Srebrenicy - PAP) muzułmanom, żeby się rozejść, bo życie razem nie jest już możliwe" - ocenił Dodik. (PAP)

jbw/ mms/