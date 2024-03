Unia Europejska podjęła w piątek decyzję o nałożeniu sankcji na 33 osoby i dwa podmioty powiązane z nagłą śmiercią w kolonii karnej rosyjskiego polityka opozycyjnego Aleksieja Nawalnego. Sankcje polegają na zamrożeniu aktywów w UE i zakazie wjazdu do UE.

"Dzisiejsze sankcje pokazują naszą determinację, aby pociągnąć przywódców politycznych i władze Rosji do odpowiedzialności za ciągłe łamanie praw człowieka w Rosji. Jednocześnie wiemy, że Putin to nie Rosja, a Rosja to nie Putin" - powiedział Josep Borrell.

"Będziemy nadal wspierać społeczeństwo obywatelskie i niezależne głosy w Rosji" - dodał Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.