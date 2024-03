Przywódcy Unii Europejskiej wezwali na szczycie UE w Brukseli do „natychmiastowej przerwy humanitarnej" w Strefie Gazie, która doprowadziłaby do zawieszenia broni. Konflikt rozpoczął się atakiem Hamasu na społeczności izraelskie w pobliżu granicy ze Strefą Gazy 7 października 2023 roku. Tego dnia co najmniej 1200 osób zginęło, a 240 zostało porwanych do Strefy Gazy.

„Zdecydowane i jednolite oświadczenie przywódców UE w sprawie Bliskiego Wschodu dziś wieczorem na szczycie UE" - napisał szef RE Charles Michel na platformie X.

„UE wzywa do natychmiastowej przerwy humanitarnej prowadzącej do trwałego zawieszenia broni” - dodał.

Izrael ma prawo do obrony - powiedział przed rozpoczęciem spotkania przywódców szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Borrell wezwał Izrael

Wezwał Izrael, by umożliwił większe dostawy pomocy do Gazy. "(Ludzie w Strefie Gazy) głodują. Mam więc nadzieję, że Rada Europejska wyśle silny komunikat do Izraela: +przestańcie blokować, przestańcie uniemożliwiać dostarczanie żywności do Strefy Gazy i zajmijcie się cywilami+" - powiedział Hiszpan.

Atak Hamasu na Izrael

Konflikt rozpoczął się atakiem Hamasu na społeczności izraelskie w pobliżu granicy ze Strefą Gazy 7 października 2023 roku. Tego dnia co najmniej 1200 osób zginęło, a 240 zostało porwanych do Strefy Gazy. Pod koniec czwartego miesiąca konfliktu w rękach Hamasu nadal znajduje się około 130 więźniów. 25 proc. wszystkich uprowadzonych jest uznawanych za zmarłych. W trwających do dziś operacjach odwetowych Izraela śmierć poniosły – według czwartkowych danych resortu zdrowia Hamasu – prawie 32 tys. Palestyńczyków.