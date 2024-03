Koalicja dronowa, powołana przez Łotwę, przygotowuje pierwsze partie bezzałogowców do wysłania na Ukrainę - poinformował łotewski minister obrony Andris Spruds. Grupa chce przekazać Ukrainie milion dronów. Państwa należące do koalicji zobowiązały się do inwestowania w produkcję dronów, by dostarczać bezzałogowce oraz ich części na Ukrainę.

W skład koalicji dronowej na rzecz Ukrainy wchodzi 10 krajów, a Australia rozważa dołączenie do tej grupy - przekazał Spruds, cytowany przez agencję LETA.

Członkowie koalicji zaczęli już gromadzić pierwsze wspólne partie dronów, by wysłać je na Ukrainę. W przypadku Łotwy odbyły się już rozmowy z przedstawicielami biznesu oraz potencjalnymi producentami i dostawcami dronów.

Koalicja chce, by w przyszłym roku liczba przekazanych Ukrainie dronów sięgnęła miliona - pisze LETA. Łotwa w ciągu roku planuje wydać na rozwój koalicji co najmniej 10 mln euro.

Państwa należące do koalicji zobowiązały się do inwestowania w produkcję dronów, by dostarczać bezzałogowce oraz ich części na Ukrainę. Wśród zobowiązań jest też m.in. testowanie dronów i szkolenie żołnierzy.