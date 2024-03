Gabinet bezpieczeństwa Izraela zatwierdził wyjazd izraelskiej delegacji negocjacyjnej do Ad-Dauhy w Katarze na rozmowy w sprawie tymczasowego rozejmu z Hamasem w Strefie Gazy i uwolnienia izraelskich zakładników - podał portal Times of Israel. W zeszłym tygodniu Izrael nie wysłał swoich przedstawicieli do Kairu, gdzie kraje prowadzące mediację – Stany Zjednoczone, Katar i Egipt – spotkały się z delegacją Hamasu.

Gabinet bezpieczeństwa Izraela zatwierdził wyjazd izraelskiej delegacji negocjacyjnej do Ad-Dauhy w Katarze na rozmowy w sprawie tymczasowego rozejmu z Hamasem w Strefie Gazy i uwolnienia izraelskich zakładników - podał portal Times of Israel. W zeszłym tygodniu Izrael nie wysłał swoich przedstawicieli do Kairu, gdzie kraje prowadzące mediację – Stany Zjednoczone, Katar i Egipt – spotkały się z delegacją Hamasu. Jak pisze portal, delegacja pod przewodnictwem dyrektora Mosadu Davida Barnei otrzymała "ogólny mandat" do prowadzenia negocjacji i uda się do Kataru. Niektóre kwestie związane z rozmowami będą musiały jednak zostać zatwierdzone oddzielnie przez premiera Izraela Benjamina Netanjahu i ministra obrony Joawa Galanta. Według izraelskich mediów zespół negocjacyjny poprosił o "znaczną ilość czasu na przeprowadzenie negocjacji, aby możliwe było ulepszenie umowy i przedstawienie zarysu, za którym będziemy mogli się opowiedzieć". W zeszłym tygodniu Izrael nie wysłał swoich przedstawicieli do Kairu, gdzie kraje prowadzące mediację – Stany Zjednoczone, Katar i Egipt – spotkały się z delegacją Hamasu. Hamas, który do tej pory żądał ostatecznego zawieszenia broni w Strefie Gazy przed jakimkolwiek porozumieniem w sprawie zakładników, przedstawił zmienioną propozycję. Islamistyczny ruch chciałby teraz sześciotygodniowego zawieszenia broni i wymiany 42 izraelskich zakładników na 20 do 50 więźniów palestyńskich.