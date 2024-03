Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce ponad 800 rakiet ziemia-powietrze JASSM, 745 rakiet powietrze-powietrze AIM-120C i ponad 200 rakiet powietrze-powietrze AIM-9X Sidewinder Block II - podała należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA).

Jak podano w komunikatach ogłoszonych równocześnie z wizytą polskich przywódców w Białym Domu, Departament Stanu zatwierdził potencjalną sprzedaż 821 rakiet AGM-158B JASSM o zasięgu niemal 1000 km za cenę maksymalną 1,77 mld dolarów, 745 pocisków powietrze-powietrze AIM-120C-8 średniego zasięgu za cenę do 1,7 mld oraz 232 pocisków taktycznych krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder Block II za cenę do 219 mln. W ramach pakietów wejdzie również dodatkowy, powiązany z rakietami sprzęt i wsparcie logistyczne.

Pociski powietrze-powietrze to rakiety przystosowane do użytku przez myśliwce F-16 i F-35, które nabyła Polska. Będzie to już kolejny zakup amunicji tego typu, bo Polska już w poprzednich latach kupowała je od USA.

"Dodatkowe pociski pozwolą Polsce wzmocnić swoją obronność, jednocześnie zwiększając interoperacyjność wewnątrz NATO" - podano w oświadczeniu.

Pojawienie się komunikatu zbiegło się z wizytą prezydenta i premiera RP w Białym Domu. Tuż przed spotkaniem doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapowiedział, że prezydent Biden zamierza udzielić Polsce pożyczki na zakup amerykańskiego uzbrojenia w wysokości 2 mld dolarów, a także zaoferować sprzedaż 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Na te ostatnie Departament Stanu wydał formalną zgodę już w ubiegłym roku.

Z Waszyngtony Oskar Górzyński (PAP)

