We wtorek o godzinie 2 nad ranem rozpoczął się strajk związku zawodowego maszynistów (GDL). Protest na niemieckiej kolei ma potrwać 24 godziny i - jak ostrzegła rzeczniczka Deutsche Bahn (DB) - spowoduje znaczne utrudnienie w komunikacji dalekobieżnej i regionalnej. O 4 nad ranem rozpoczął się też na lotnisku we Frankfurcie strajk personelu pokładowego Lufthansy, zorganizowany przez związek zawodowy Ufo. Protest na największym niemieckim lotnisku ma potrwać do godziny 23.