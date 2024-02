"To czym Polska się wykazała, jeśli chodzi o pomoc Ukraińcom, jest czymś bez precedensu. Otworzyliście swoje serca i domy milionom ukraińskich uchodźców, którzy szukali tutaj schronienia. Drogi Donaldzie, bardzo się cieszę że tutaj jestem i że Polska powróciła do serca Europy" - zwróciła się do premiera.