Polska i państwa bałtyckie przygotowały wspólnie nowe propozycje sankcji sektorowych UE wobec Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę.

Rosja i Białoruś coraz dalej od świata

“Wśród nich [sankcji - DGP] jest zakaz importu gazu LNG i zakaz importu aluminium z Rosji” - przekazał dziś polski dyplomata. Jak dowiedziała się PAP, propozycja zawiera także zakaz transferu wiedzy, współpracy naukowej i finansowania badań naukowych w przypadku Rosji, dalsze środki mające na celu zwalczanie obchodzenia sankcji przez Moskwę, zaostrzenie sankcji w sektorze lotniczym oraz rozszerzenie listy zakazanych produktów wykorzystywanych do produkcji dronów.

Polska i kraje bałtyckie chcą też, aby nowy pakiet sankcji obejmował również sektorowo Białoruś. Chodzi o to, aby zapobiec obchodzeniu unijnych restrykcji przez Rosję z wykorzystaniem Mińska.

Unia Europejska karze Rosję za jej agresję na Ukrainę

W Brukseli trwają obecnie przygotowania do wprowadzeniem 13. pakietu sankcji wobec Rosji. Decydenci unijni chcieliby, żeby został on przyjęty jeszcze w lutym, na drugą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę.

W grudniu 2023 roku UE przyjęła 12. pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji. Obejmuje on m.in. zakaz bezpośredniego lub pośredniego importu, zakupu lub transferu diamentów z Rosji.

Ma on zastosowanie do nieprzemysłowych diamentów naturalnych i syntetycznych, a także biżuterii diamentowej, począwszy od 1 stycznia 2024 roku. Ponadto pośredni zakaz importu rosyjskich diamentów przetworzonych (tj. ciętych i/lub polerowanych) w państwach trzecich, w tym biżuterii zawierającej diamenty pochodzące z Rosji, będzie stopniowo wprowadzany od 1 marca 2024 roku do 1 września 2024 r.

Przyjęty pakiet nakłada również na eksporterów z UE obowiązek dodawania do umów klauzuli zakazującej reeksportu do Rosji i reeksportu w celu wykorzystania w Rosji szczególnie wrażliwych towarów i technologii.

Dodatkowo, regulacja rozszerza listę objętych ograniczeniami produktów, które mogłyby przyczynić się do technologicznego wzmocnienia rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa o chemikalia, baterie litowe, termostaty, silniki prądu stałego i serwomotory do bezzałogowych statków powietrznych (UAV), obrabiarki i części maszyn.

UE wprowadziła wreszcie dalsze ograniczenia na import towarów, które generują znaczne dochody dla Rosji, takich jak m.in. surówka hutnicza, druty miedziane, druty aluminiowe o łącznej wartości 2,2 mld euro rocznie. Wprowadzono też nowy zakaz importu skroplonego propanu (LPG) z 12-miesięcznym okresem przejściowym.

Na indywidualne listy sankcyjne trafiło 140 dodatkowych osób i podmiotów podlegających zamrożeniu aktywów.