Spirala przemocy w wojnie Izraela z Hamasem może wpływać na bezpieczeństwo w krajach Europy. Komisarz UE ds. wewnętrznych ostrzega przed terroryzmem.

W obliczu wojny między Izraelem a Hamasem oraz nadchodzącego sezonu świątecznego istnieje ogromne ryzyko ataków terrorystycznych na terenie Unii Europejskiej - ostrzegła Ylva Johansson, komisarz UE ds. wewnętrznych. Jak dodała, Komisja Europejska przekaże dodatkowe 30 milionów euro na zwiększenie bezpieczeństwa.

Powodem jest zwiększenie antysemickich i antyzachodnich postaw wśród islamskich obywateli państw zachodnich oraz imigrantów. W całej Europie odbyły się marsze poparcia dla Palestyny i Hamasu. Nierzadko głosiły one skrajne hasła, m.in. zabijania Żydów. Tego typu wydarzenia są doskonałym miejscem dla organizacji terrorystycznych do złowienia nowych akolitów. Ostrzeżenia służb należy więc traktować bardzo poważnie - terroryzm ma się dobrze i nawet mimo rozwoju technologii możliwe jest niezauważone zaplanowanie zamachu.

Atak nożownika w Paryżu

W ubiegłym tygodniu doszło do ataku nożownika w samym centrum Paryża, w okolicach wieży Eiffla. Zginęła jedna osoba - 23-letni turysta z Niemiec. Ranne zostały dwie osoby. - Policja szybko aresztowała 26-letniego mężczyznę, obywatela Francji, używając paralizatora - przekazał dziennikarzom minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin.

Do tego ataku odniosła się komisarz UE ds. wewnętrznych Ylva Johansson. - W obliczu wojny między Izraelem a Hamasem, polaryzacji, którą powoduje ona w naszym społeczeństwie, a także nadchodzącego sezonu świątecznego, istnieje ogromne ryzyko ataków terrorystycznych na terenie Unii Europejskiej - ostrzegła. - Widzieliśmy, co działo się niedawno w Paryżu. Niestety widzieliśmy to również wcześniej - dodała.