Niespokojna sytuacja w regionie Zatoki Perskiej skłoniła władze Zjednoczonego Królestwa do wysłania tam niszczyciela HMS Diamond.

Wysłanie HMS Diamond jako sojusznicza odpowiedź Brytyjczyków

Wielka Brytania poinformowała w czwartek o wysłaniu w rejon Zatoki Perskiej niszczyciela HMS Diamond, który ma pomóc powstrzymywać coraz poważniejsze zagrożenia dla żeglugi ze strony Iranu i grup wspieranych przez Iran w następstwie wojny między palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas i Izraelem.

HMS Diamond, niszczyciel rakietowy typu 45, znajduje się w drodze do Zatoki Perskiej, gdzie dołączy do stacjonującej tam od ubiegłego roku fregaty HMS Lancaster oraz trzech okrętów do wykrywania min morskich.

Militarna obecność Wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie

Brytyjski minister obrony Grant Shapps powiedział, że wysłanie dodatkowo niszczyciela wzmocni potencjał odstraszania w regionie Bliskiego Wschodu w niebezpiecznym okresie. "Niezwykle ważne jest, aby Wielka Brytania wzmocniła naszą obecność w regionie, aby chronić (nasz kraj) i (jego) interesy w coraz bardziej niestabilnym, pełnym rywalizacji świecie" - oświadczył. Jak dodał, jest to jasny sygnał zwłaszcza wobec Iranu i jego sojuszników.

Ministerstwo obrony podkreśliło, że wysłanie HMS Diamond zapewni swobodę żeglugi w Zatoce Perskiej, uspokoi załogi statków handlowych i umożliwi bezpieczny przepływ w tej części świata. Przypomniano, że przez cieśninę Bab al-Mandab przepływa codziennie około 50 dużych statków handlowych, a przez cieśninę Ormuz - dwa razy więcej.

Wojna Hamas-Izrael. Sytuacja w regionie

Wojna w Strefie Gazy wywołała już reakcję ze strony wspieranej przez Iran libańskiej organizacji Hezbollah, a także rebeliantów Huti w Jemenie, choć nie na taką skalę, jakiej się obawiano. Jednak obawy o bezpieczeństwo kluczowych szlaków handlowych w regionie nasiliły się w ubiegłym tygodniu, gdy bojownicy Huti przejęli statek towarowy Galaxy Leader.

Te powody nakłoniły władze brytyjskie to posłania w region jednostki HMS Diamond.