Wybory 2023. Jak głosowali Polacy w Czechach?

W Pradze, Ostrawie i Brnie pierwsze miejsce w wyborach do Sejmu i Senatu uzyskała Koalicja Obywatelska. Głosowało na nią 42 proc. wyborców do Sejmu oraz prawie 87 proc. wyborców do Senatu.

W wyborach do Sejmu drugie miejsce zajęła Lewica, a trzecie Trzecia Droga. Komitet Prawa i Sprawiedliwości uzyskał w Czechach 9,68 proc. głosów. 5,35 proc. uzyskała Konfederacja. W dwóch komisjach wyborczych w Pradze oraz w Ostrawie i Brnie oddano łącznie 3214 ważnych głosów.

W lokalach na terenie Czech wydano 840 kart do głosowania w referendum ogólnokrajowym. 801 z nich było ważnych. Odpowiedzi NIE zaznaczyło 631 osób.

