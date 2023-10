Media na całym świecie od wczorajszego wieczora piszą o wyborach w Polsce. Zmiana, zwycięstwo opozycji, powrót na europejską ścieżkę - to hasła, które powtarzają się najczęściej. Sprawdziliśmy, jak wyniki wyborów parlamentarnych 2023 komentują media w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

Wybory w Polsce. Co piszą media w Wielkiej Brytanii? "Polityczne trzęsienie ziemi"

Jak donosi brytyjski dziennik "The Telegraph” "główne ugrupowanie opozycyjne w Polsce ogłosiło zwycięstwo nad eurosceptycznym rządem w wyborach uznawanych za najważniejsze od upadku komunizmu w 1989 r.”.

Dziennik podkreśla, że Koalicja Obywatelska liczy na koalicję sił opozycyjnych i cytuje Donalda Tuska, który zapowiedział podczas wieczoru wyborczego, że to "koniec złych czasów" w Polsce.

BBC natomiast podkreśla znaczenie wyniku wyborów dla przyszłości Polski w Unii Europejskiej. Według brytyjskiego nadawcy, to co wydarzyło się w czasie wyborów w Polsce jest politycznym trzęsieniem ziemi: "Spodziewane polityczne trzęsienie ziemi cieszy Brukselę”. I dodaje, że „Wygląda na to, że Unia znów może powitać Polskę na wspólnej drodze, po latach napiętych stosunków”

Wyniki wyborów 2023. Komentarze w Stanach Zjednoczonych

"Partie centrowe gotowe do obalenia nacjonalistycznego rządu Polski" - pisze "The New York Times". Amerykański dziennik podkreśla, że siły centrowe i postępowe wydają się mieć zdolność do utworzenia nowego rządu w Polsce po tym, jak zapewniły sobie więcej mandatów w wyborach postrzeganych jako najważniejsze od dziesięcioleci, mimo że "rządząca partia nacjonalistyczna Prawo i Sprawiedliwość zdobyła najwięcej głosów dla jednej partii."

W CNN czytamy zaś, że „Polska ma szansę obalić populistyczną partię rządzącą”. Amerykański nadawca ocenia, że "władza w Polsce jest do przejęcia, sondaże przewidują, że konserwatywna partia rządząca straci większość parlamentarną w wyborach o wysoką stawkę"

Wybory parlamentarne w Polsce 2023. Francuskie media

France24 informuje natomiast, że "Opozycja ogłasza zwycięstwo" i może obalić rząd PiS. Telewizja cytuje słowa Donalda Tuska, który stwierdził, że "opozycja ma dość głosów, aby obalić rządzącą konserwatywną nacjonalistyczną partię PiS".

Przytacza również wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, że "wynik Prawa i Sprawiedliwości jest wielkim sukcesem, ale jego partia może nie być w stanie utrzymać władzy".

Wybory w Polsce 2023. Jak komentują niemieckie media?

Jak pisze Deutsche Welle niemieckie media podkreślają, że Polska wybrała zmianę, a rządy Donalda Tuska są szansą na poprawę relacji z Niemcami i Brukselą.

W programie drugim niemieckiej telewizji publicznej ZDF pierwsze powyborcze sondaże oceniono jako wygraną proeuropejskiej opozycji. "Polska wybrała zmianę i głosowała za Europą” - komentował niemiecki nadawca.