Egipt, Izrael i USA uzgodniły, że cudzoziemcy przebywający w Strefie Gazy będą mogli ją opuścić przez przejście graniczne w Rafah, przedostając się do Egiptu; uzgodnienia te zaakceptował także Hamas - podała w sobotę agencja AP powołując się na przedstawiciela władz Egiptu.

Strony uzgodniły, że obszary na trasie przejazdu cudzoziemców nie znajdą się pod ostrzałem izraelskim - podała Associated Press. Urzędnik z egipskiej strony przejścia granicznego powiedział AP, że otrzymał instrukcje, by otworzyć przejście w sobotę po południu, tak aby umożliwić wyjazd cudzoziemcom. Obaj urzędnicy prosili o zachowanie anonimowości, ze względu na to, że nie są upoważnieni do wypowiadania się dla mediów.

Przejście w Rafah - jedyne przejście graniczne łączące Strefę Gazy z Egiptem - zostało zamknięte po wybuchu wojny rozpoczętej od ataku Hamasu na Izrael. Zachodnie agencje informacyjne podawały, że trwają rozmowy o umożliwieniu ewakuacji cudzoziemców ze Strefy Gazy przez to przejście. W negocjacje zaangażowane były także władze Kataru.

Agencja Reutera podała w sobotę, że omawiano możliwość otwarcia przejścia w Rafah w tym dniu, w godz. 12-17 czasu lokalnego (godz. 11-16 w Polce). Jednak o godz. 12.25 czasu lokalnego (godz. 11.25 czasu polskiego) wciąż nie było jasne, czy przejście zostało otwarte. Przedstawiciel USA, który informował o trwających negocjacjach, przekazał, iż Waszyngton jest w kontakcie z Palestyńczykami z obywatelstwem amerykańskim i że niektórzy z nich wyrazili chęć wyjazdu tą drogą.

Armia izraelska nakazała Palestyńczykom opuszczenie północnej części Strefy Gazy przed planowaną ofensywą lądową przeciwko Hamasowi. Powtarzane od piątku wezwania do ewakuacji dotyczą łącznie 1,1 mln cywilów zamieszkujących północ Strefy Gazy. Przedstawiciele ONZ ostrzegali, że przeprowadzenie w krótkim czasie ewakuacji mieszkańców gęsto zaludnionej Strefy Gazy jest niemożliwe.

Zgodnie z kolejnym zaleceniem ogłoszonym przez armię izraelską w sobotę, mieszkańcy północy Strefy Gazy maja przenieść się na południe tego terytorium do godz. 16 (godz. 15 czasu polskiego). Ta informacja wskazuje, że armia izraelska po tygodniu nalotów na Strefę Gazy jest coraz bliższa rozpoczęcia ofensywy lądowej na ten teren - komentował portal Times of Israel.(PAP)

awl/ adj/