Hamas zagroził we wtorek atakiem rakietowym mieszkańcom izraelskiego miasta Aszkelon w pobliżu granicy ze Strefą Gazy. Rzecznik zbrojnego skrzydła palestyńskiej organizacji Abu Obeida wezwał tamtejszą społeczność do opuszczenia swoich domów.

"W odpowiedzi na zbrodnię wroga, polegającą na wysiedleniu naszych ludzi i zmuszeniu ich do opuszczenia swoich domów w kilku obszarach Strefy Gazy, dajemy mieszkańcom okupowanego miasta Aszkelon termin opuszczenia go do godziny 17:00" – zakomunikował Obeida na Telegramie.

Władze lokalne nakazały mieszkańcom osad Zikim i Karmia, położonych między Aszkelonem i Strefą Gazy, pozostanie w domach, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa. Przeważająca większość mieszkańców została już ewakuowana z tych miejscowości - zaznacza portal Times of Israel.

W komunikacie lokalnego samorządu dodano, że wojska izraelskie zabiły we wtorek czterech palestyńskich terrorystów w okolicach Zikim. Armia nie skomentowała tych informacji.

Z kolei ministerstwo zdrowia Izraela i Dowództwo Frontu Wewnętrznego Sił Obronnych nakazały przygotowanie kampusu Rambam Healthcare w Hajfie na wypadek wybuchu wojny na północy kraju.

Rambam Healthcare Campus jest wyznaczoną placówką medyczną dla większości północnej części Izraela oraz dla wszystkich żołnierzy i cywilów rannych w czasie wojny w regionie.

W kampusie znajduje się m.in. ufortyfikowany podziemny szpital ratunkowy Sammy Ofer – trzypoziomowy obiekt na 2000 łóżek, zaprojektowany z myślą o opiece nad pacjentami w warunkach wojennych. (PAP)

zm/ adj/