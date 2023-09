Niemcy planują zmniejszyć o połowę pomoc federalną przeznaczoną dla krajów związkowych na pokrycie wydatków związanych z przyjmowaniem i integracją uchodźców w przyszłym roku – napisała we wtorek agencja Reutera, powołując się niemieckie ministerstwo finansów.

Berlin planuje zmniejszyć środki przeznaczone na uchodźców z powodu polityki zaciskania pasa w obliczu rosnącej inflacji i spowolnienia gospodarczego – podaje agencja. Ruch ten podyktowany jest również brakiem 20 mld euro w przyszłorocznym budżecie federalnym i bezpośrednim dostępem Ukraińców do niemieckiego systemu opieki społecznej.

„Rząd wstrzyma też swój wkład w koszty opieki i integracji 1,08 miliona ukraińskich uchodźców” – poinformowało w poniedziałek źródło rządowe cytowane przez agencję Reutera. „Rząd federalny obniży koszty (pomocy) uchodźcom do 1,25 mld euro rocznie od 2024 r. z 3,75 mld euro w tym roku” – stwierdził rzecznik ministerstwa finansów.

Przez lata Berlin zapewniał krajom związkowym miesięczną zryczałtowaną stawkę na mieszkańca w oparciu o liczbę uchodźców i dbał o koszty zakwaterowania i integracji – napisał Reuters.

Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. do Niemiec przybyło ok. 1 mln uchodźców z samej Ukrainy, a liczba uchodźców z innych krajów zwiększyła się o połowę w porównaniu z 2019 r. W wyniku ataku Kremla Berlin miał wydać na przyjmowanie uchodźców i zwalczanie przyczyn migracji ok. 28 mld euro, z czego ponad 15 mld trafiło do krajów związkowych.

Te z kolei twierdzą, że potrzebują dodatkowych środków w związku z pokryciem wydatków pośrednich, takich jak np. edukacja dzieci uchodźców. (PAP)

