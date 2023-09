Jeśli do piątku KE nie przedłuży zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy, Polska zrobi to na własną rękę ‒ z kilkoma innymi krajami. Rozporządzenie w tej sprawie jest już gotowe ‒ dowiedział się DGP.

Z naszych rozmów wynika, że rysują się dwa scenariusze. Wariant podstawowy to przedłużenie restrykcji unijnych, które wygasają 15 września. Nie jest jeszcze przesądzone, czy miałyby obowiązywać w takim samym zakresie, czy węższym. Drugi wariant to pozostawienie obecnych ograniczeń unijnych, ale jako regulacji krajowych. – W razie czego mamy gotowy projekt rozporządzenia, wystarczy tylko je podpisać – mówi nam przedstawiciel rządu.

W tym przypadku zamierzamy to zrobić wspólnie z kilkoma innymi krajami, tak jak poprzednio ‒ zanim UE zdecydowała się na wprowadzenie regulacji wspólnotowych. – Na dzisiaj są z nami Słowacja i Węgry. Nie ma, niestety, dużych szans, by w takim samym zakresie dołączyła Bułgaria, bo tamtejsze zakłady przetwórcze chcą pozyskiwać słonecznik z Ukrainy – twierdzi nasz rozmówca znający kulisy negocjacji. – Sytuacja, w której Komisja liberalizuje częściowo ograniczenia i np. zwalnia z nich słonecznik, byłaby dla nas do zaakceptowania. Ale, jak słyszymy, jest to niekomfortowe dla Węgier, bo te mają własny surowiec i chcą, byśmy byli w tej sprawie solidarni – dodaje.

O kwestię zbożową pytamy ministra rolnictwa Roberta Telusa. Jego zdaniem najlepiej by było, gdybyśmy mieli w ręku unijną decyzję o przedłużeniu zakazu importu, bo „polubownie przyjęte ustalenia tworzą lepszą atmosferę”. – Nie ma żadnych merytorycznych argumentów, by tego zakazu nie przedłużyć. Jeśli jednak takiej decyzji UE nie podejmie, to my zrobimy to sami – potwierdza minister. Do Brukseli w sprawie przedłużenia embarga zwróciła się także opozycja: KO i PSL.

Choć rozmowy na poziomie Unii wciąż trwają, to według naszych nie oficjalnych informacji część państw i Bruksela wysyłają sygnały o możliwym przedłużeniu restrykcji. – Obecnie mówi się nawet o terminie do końca tego roku – twierdzi jeden z unijnych dyplomatów. Ostateczne ustalenia możemy poznać w połowie tego tygodnia. ©℗

Więcej w czwartkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na eDGP.