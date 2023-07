Rosja wykorzystuje głód jako broń - powiedział w poniedziałek Wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell, komentując decyzję Kremla o wycofaniu się z umowy o eksporcie zboża z Ukrainy przez Morze Czarne.

"Przykro mi to mówić, ale dzisiaj Rosja odmówiła przedłużenia tej umowy. Jest to coś bardzo poważnego, co spowoduje wiele problemów dla wielu ludzi na całym świecie. My ze swojej strony zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby poprzez nasze korytarze solidarnościowe udostępnić ukraińskie zboże ludziom, którzy je jedzą" - powiedział Borrell.

"Muszę obwinić Rosję za tę decyzję - całkowicie nieuzasadnioną, wykorzystującą głód ludzi jako broń" - dodał szef unijnej dyplomacji.

Dopytywany, co sądzi o argumentacji Moskwy, która twierdzi, że Unia nie zezwala na eksport rosyjskich produktów rolnych, odparł: "To kompletny nonsens. To nie ma nic wspólnego z tym. To tylko wymówka."

Umowa zbożowa, gwarantująca bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne, została zawarta w lipcu 2022 roku przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ.

Porozumienie to było już kilkakrotnie przedłużane, jednak MSZ Rosji oświadczyło w poniedziałek, że nie widzi możliwości kontynuowania tej inicjatywy. Rosja stwierdziła, że kilka jej żądań dotyczących eksportu zboża i nawozów nie zostało spełnionych.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

