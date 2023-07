283 pasażerów i 15 członków załogi było na pokładzie samolotu malezyjskich linii lotniczych wykonującego lot MH17, który został zestrzelony 17 lipca 2014 r. nad wschodnią Ukrainą przy pomocy rosyjskiego pocisku kierowanego ziemia-powietrze Buk. W związku z 9. rocznicą tego wydarzenia Unia Europejska wystosowała oświadczenie, w którym nawołuje do wzięcia przez Rosję odpowiedzialności za ten akt terroru.

Boeing 777 wykonujący lot MH17 leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi.

Jesienią 2022 r. holenderski sąd skazał zaocznie na karę dożywotnego pozbawienia wolności dwóch Rosjan i jednego Ukraińca uznanych za winnych zestrzelenia maszyny.

W rocznicę tragedii Unia Europejska wezwała Rosję do wzięcia na siebie odpowiedzialności i do współpracy w ramach śledztwa międzynarodowego.

"Unia Europejska ponownie zapewnia o pełnym poparciu dla wszelkich starań służących ustaleniu prawdy, uzyskaniu sprawiedliwości dla 298 ofiar zestrzelenia samolotu i dla ich bliskich oraz rozliczeniu winnych, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 2166" - napisano w opublikowanym oświadczeniu.

Podkreślono, że wyrzutnia rakietowa Buk, której użyto do zestrzelenia samolotu, "należała bez wątpienia do sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej", a Europejski Trybunał Praw Człowieka był pierwszym trybunałem międzynarodowym, który potwierdził zaangażowanie Rosji w to działanie. (PAP)

