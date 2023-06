Rosyjscy hakerzy z grupy zaatakowali szwajcarskie instytucje, w tym strony parlamentu, rządu federalnego oraz lotniska w Genewie i ogłosili, że jest to reakcja na przyłączenie się Szwajcarii w ubiegłym tygodniu do kolejnych sankcji UE na Rosję - podały we wtorek władze kraju.

Rosyjscy hakerzy z grupy zaatakowali szwajcarskie instytucje, w tym strony parlamentu, rządu federalnego oraz lotniska w Genewie i ogłosili, że jest to reakcja na przyłączenie się Szwajcarii w ubiegłym tygodniu do kolejnych sankcji UE na Rosję - podały we wtorek władze kraju. W ostatnich dniach grupa hakerów pod nazwą NoName zaatakowała m.in. strony rządu i federalnej administracji za pomocą ataku DDoS, polegającego na blokadzie dostępu poprzez przeciążenie systemu. W komunikacie przekazanym agencji Reutera szwajcarskie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego poinformowało, że intensywność tych ataków była ostatnio "wyjątkowo wysoka" i ostrzegło, że dostęp do niektórych stron rządowych pozostanie jeszcze przez jakiś czas zablokowany. Grupa NoName napisała na kanale Telegram: "Strony Międzynarodowego Lotniska w Genewie nie wytrzymały naszego ataku" i ogłosiła, że jej akcja jest odpowiedzią na przyjęcie przez Szwajcarię sankcji, jakie Unia Europejska nałożyła na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainie. Do ataku doszło tuż przed zaplanowanym na czwartek wystąpieniem online prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w szwajcarskim parlamencie. Odkąd rząd Szwajcarii zdecydował się 28 lutego ubiegłego roku, aby dołączyć do sankcji UE na Rosję, regularnie aktualizuje czarną listę przedsiębiorstw oraz osób prywatnych i stosuje się do każdego kolejnego pakietu unijnych sankcji. Szwajcaria pod presją rozmiękczenia neutralności. Zezwoli na reeksport broni do Ukrainy? Zobacz również Wcześniej we wtorek szefowa MSZ Francji Catherine Colonna poinformowała, że Rosja przeprowadziła próbę cyberataku na strony jej resortu, a także tworzyła tzw. strony lustrzane francuskich gazet, na których zamieszczano antyukraińskie artykuły w ramach szeroko zakrojonej kampanii dezinformacyjnej, która objęła też niektóre niemieckie media. (PAP) fit/ tebe/ arch. Malwina Tkacz Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję