Brytyjska Izba Gmin przyjęła w środę wieczorem projekt ustawy o nielegalnej imigracji, której celem jest zatrzymanie niekontrolowanego napływu imigrantów przez kanał La Manche. Ustawa umożliwić szybką deportację niemal wszystkich nowo przybyłych nielegalnych imigrantów.

Złożony w marcu projekt ustawy jest kluczową częścią planu premiera Rishiego Sunaka, aby zatrzymać nielegalnych imigrantów przekraczających kanał La Manche w pontonach i małych łodziach. Zatrzymanie ich napływu zostało wskazane na początku roku przez Sunaka jako jeden z jego pięciu priorytetów.

Ustawa po wejściu w życie nałoży na ministra spraw wewnętrznych prawną odpowiedzialność za deportację osób, które nielegalnie dostały się do Wielkiej Brytanii. Mają być one deportowane do kraju pochodzenia, jeśli jest bezpieczny, do Rwandy, z którą brytyjski rząd zawarł umowę w tej sprawie, lub do innych bezpiecznych krajów trzecich.

Przewiduje też, że większość odwołań od deportacji będzie rozpatrywana dopiero, gdy te osoby już zostaną usunięte z Wielkiej Brytanii. Wnioski azylowe złożone przez osoby, które przybyły nielegalnie, będą rozpatrywane, gdy te osoby będą w bezpiecznym kraju trzecim, a nie w Wielkiej Brytanii, a osoby, które zostaną deportowane, a ich wnioski o azyl nie zostaną uwzględnione, będą miały dożywotni zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii, osiedlania się w niej i ubiegania się o obywatelstwo.

Choć rząd Partii Konserwatywnej ma w Izbie Gmin bezpieczną większość, musiał pod presją różnych frakcji, które grożąc zagłosowaniem przeciw projektowi domagały się bądź to złagodzenia, bądź zaostrzenia niektórych zapisów, wprowadzić kilka poprawek w stosunku do pierwotnej wersji. Ostatecznie projekt przeszedł stosunkiem głosów 289:230. Teraz trafi do Izby Lordów, która będzie mogła proponować do niego własne poprawki, ale Izba Gmin będzie mogła je z powrotem odrzucać, więc prawdopodobnie ostatecznie projekt wejdzie w życie w kształcie zbliżonym do przegłosowanego w środę.

W zeszłym roku przez kanał La Manche nielegalnie przedostało się do Wielkiej Brytanii 45 755 osób, co jest najwyższą liczbą w historii. Rok wcześniej było to 28 526 osób, w 2020 r. - 8466, w 2019 r. - 1843, a w 2018 r. zaledwie 299 osób.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

