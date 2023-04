Z "nieuniknionymi zakłóceniami" będą musieli się liczyć podróżni przylatujący do Londynu w okresie wokół koronacji króla Karola III - ostrzegł w środę związek zawodowy Unite, zapowiadając kolejny strajk pracowników kontroli bezpieczeństwa na lotnisku Heathrow.

Ok. 1400 pracowników kontroli bezpieczeństwa pracujących na terminalu 5 Heathrow będzie strajkować w dniach 4-6, 9-10 i 25-27 maja. Pierwsze dwa protesty zbiegają się z koronacją Karola III, z powodu której spodziewany jest przyjazd większej niż zwykle liczby podróżnych. Sama koronacja zaplanowana jest na sobotę 6 maja, ale wydarzenia związane z nią będą się odbywać też w niedzielę i poniedziałek, który z tego powodu będzie w Wielkiej Brytanii dniem wolnym od pracy.

Terminal 5 na Heathrow jest używany wyłącznie przez linię British Airways. Z powodu poprzedniego strajku pracowników kontroli bezpieczeństwa, który był prowadzony przez 10 dni przed i w trakcie Wielkanocy, przewoźnik odwołał 5 proc. zaplanowanych połączeń i wstrzymał sprzedaż biletów na loty w tym okresie.

Władze Heathrow wskazują, że zaoferowały strajkującym podwyżkę w wysokości 10 proc. oraz jednorazowy ryczałt w wysokości 1150 funtów, ale jak twierdzą szefostwo Unite nie przedstawiło tej oferty swoim członkom.

W podobnym okresie - od 2 do 6 maja - swój protest zamierzają zaostrzyć pracownicy biur paszportowych. Jak poinformował w środę związek zawodowy PCS, który skupia urzędników, do ich rotacyjnego strajku, w którym bierze udział ok. 2000 osób, dołączy tysiąc kolejnych, co oznacza, że w tych dniach dotknięte protestem będą wszystkie biura paszportowe w kraju.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

