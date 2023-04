Już się przyzwyczailiśmy, że od czasu do czasu lewa strona w USA odświeża postać Trumpa. Daje mu główny czas antenowy, pierwsze strony, załamuje ręce nad skandalami z przeszłości, umiejętnie zarządza harmonogramem prac kilku śledztw. Przede wszystkim konieczna jest mobilizacja własnego elektoratu, na którego Trump działa jak płachta na byka.

Jedna z przyczyn jest jednak do bólu koniunkturalna. Elektorat Trumpa karmi się kontrowersjami, co go wzmacnia. A silny Trump to słaba Partia Republikańska. Dla demokratów, w tym dla Joego Bidena, jest on wymarzonym rywalem w wyścigu o Biały Dom. Dlatego też demokraci w nieoczywisty sposób podają mu tlen i pewnie będą to robić dalej w prawyborach.