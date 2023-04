Jest to o tyle zadziwiające, że byłe demoludy przeszły potężną i szybką transformację polityczno-gospodarczą, na skutek której istotnie wzrósł choćby w nich PKB na głowę. Dlaczego więc satysfakcja z życia jest wśród nas nieduża, choć staliśmy się zamożniejsi?

Odpowiedzi na to pytanie próbują udzielić Siergiej Guriew (Sciences Po) i Jekatarina Żurawskaja (École d’économie de Paris). Skorzystali oni z danych zgromadzonych na potrzeby sondażu World Value Survey – wynika z nich, że satysfakcja z życia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i byłego ZSSR jest o ok. 1,1–1,4 pkt (na skali od 1 do 10) niższa niż na Zachodzie. Guriew i Żurawskaja wskazują na kilka przyczyn tego stanu rzeczy. Po pierwsze, dawne demoludy cechują się znaczącymi nierównościami dochodowymi. Po drugie, w krajach tych zanotowano istotny spadek ilości oraz jakości dóbr i usług publicznych. Po trzecie, nastąpiła w nich deprecjacja kapitału ludzkiego, związana chociażby z tym, iż umiejętności nabyte w czasach gospodarki centralnie planowej i do niej dostosowane okazały się nieprzydatne w realiach wolnorynkowych.